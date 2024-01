¡Jürgen Klopp se va del Liverpool! Anuncia su salida al final de la temporada

Jürgen Klopp, el carismático entrenador alemán, anunció este viernes que dejará su cargo en el Liverpool al final de la temporada actual.

A pesar de tener contrato con los Reds hasta 2026, Klopp reveló que se tomará un año sabático y rechazará cualquier oferta de trabajo durante la próxima temporada.

En una emotiva conferencia de prensa en el Centro de Entrenamiento AXA, Klopp expresó sus razones para dejar el club que ha dirigido desde octubre de 2015. Afirmó que, aunque volverá a trabajar en el futuro, no entrenará a ningún club ni selección durante al menos un año.

Además, enfatizó su amor por el Liverpool, afirmando categóricamente que no dirigirá a ningún otro club en Inglaterra que no sea el Liverpool, ya que su conexión con el club es demasiado fuerte.

El Liverpool, a través de sus redes sociales, compartió un mensaje anunciando la conferencia de prensa especial de Klopp. La directiva del club destacó el respeto y la admiración hacia el entrenador alemán, que ha llevado al Liverpool a momentos de gloria, incluyendo la conquista de la Champions League en 2019 y la liga en 2020 después de 30 años.

Jürgen Klopp will host a special press conference at the AXA Training Centre this afternoon to discuss his decision to leave Liverpool at the end of the current season.



Watch it live from 3pm GMT.