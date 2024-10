Kansas City logra su quinta victoria venciendo 26-13 a New Orleans

Kansas City logró su quinta victoria de la temporada en la NFL tras imponerse 26-13 a New Orleans en el cierre de la Semana 5.

Aunque Patrick Mahomes no lanzó pases de anotación, los Chiefs destacaron con su juego terrestre, y el verdadero protagonista fue el pateador Harrison Butker, quien fue clave al anotar cuatro goles de campo.

Made it to the Bye Week undefeated 😤 pic.twitter.com/mmGXudi2Dd