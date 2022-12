Karim Benzema anuncia su retiro de la Selección de Francia

Karim Benzema anunció esta mañana su retiro de la Selección de Francia, luego de una lesión que lo dejó fuera de disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

A través de sus redes sociales, el futbolista se despidió de su equipo con un emotivo mensaje, en el que agradece todos sus aciertos y errores, pues cada uno de ellos lo ayudó a llegar a donde está.

"¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba", escribió.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs