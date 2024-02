Kelvin Kiptum, récord mundial de maratón, muere en accidente de auto

Kelvin Kiptum, el hombre poseedor del récord mundial de maratón, falleció en un accidente de auto en Kenia la tarde de hoy. Tenía apenas 24 años.

El entrenador de Kiptum también murió en el accidente, dijo el corredor keniano Milcah Chemos. El accidente ocurrió en una carretera entre las ciudades de Eldoret y Kaptagat en el oeste de Kenia, según Chemos, en el corazón de la región de gran altitud que es reconocida como base de entrenamiento para corredores de larga distancia.

Chemos mencionó que estuvo en el grupo de atletas que se apersonó al hospital en Eldoret después de conocer la noticia del accidente. Miembros de la familia de Kiptum también estuvieron con ellos para identificar el cuerpo, dijo Chemos.

Kiptum fue el primer hombre en correr el maratón en menos de 2 horas y 1 minuto. Estableció el nuevo récord mundial de 2:00.35 en el maratón de Chicago en octubre, superando la marca de su compatriota keniano Eliud Kipchoge.

El récord de Kiptum fue ratificado la semana pasada por la federación internacional de atletismo.

Kiptum, nacido el 2 de diciembre de 1999 en Chepkorio, se presentó al mundo del atletismo en la Maratón de Valencia de 2022.

World Athletics is deeply saddened to hear that marathon world record-holder Kelvin Kiptum died in a road traffic accident on Sunday at the age of 24.



