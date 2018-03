Llega a Minnesota y se vuelve el mejor pagado de NFL, él es…

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Kirk Cousins hace oficial su llegada a Minnesota y se convierte en el jugador mejor pagado de la historia de la NFL.

De acuerdo con Vanguardia MX, el nuevo mariscal de campo de los Vikings firmó por 3 años y $84 millones de dólares.

Kirk Cousins hizo oficial su llegada a Minnesota y con esto dinamitó la NFL al convertirse en el jugador mejor pagado en la historia de la liga.

También te puede interesar: Malas noticias: el Barcelona se queda sin este jugador

El mariscal de campo firmó un contrato de tres años y $84 millones de dólares garantizados.

Cousins recibirá un bono por firmar de $3 millones de dólares. Sus salarios base son de $22.5 millones para 2018, $ 27.5 millones para 2019 y $ 29.5 millones para 2020, además de un bono de entrenamiento de $500 mil dólares.

🖊 It's inked! See the latest Twitter reactions to the @KirkCousins8 signing: https://t.co/ekNW964XFd