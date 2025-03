Kirsty Coventry es elegida como la primera presidenta del COI

La exnadadora olímpica y ministra de deportes de Zimbabue, Kirsty Coventry, ha sido elegida presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), convirtiéndose en la primera mujer y la primera africana en liderar la organización en sus 131 años de historia.

Con tan solo 41 años, Coventry asumirá el cargo en un mandato de ocho años hasta 2033.

“Haré que todos ustedes se sientan muy, muy orgullosos y, con suerte, extremadamente seguros de la decisión que han tomado. Ahora tenemos trabajo por hacer juntos”, expresó Coventry en su discurso de aceptación.

Kirsty Coventry delivers her acceptance speech after being elected as the 10th President of the International Olympic Committee, and the first female President in IOC history. pic.twitter.com/3BXf9kK0dI — IOC MEDIA (@iocmedia) March 20, 2025

Su victoria fue contundente: en la primera ronda de votaciones, obtuvo el apoyo mayoritario de los casi 100 miembros del COI, superando a seis candidatos, entre ellos el británico Sebastian Coe, ex campeón olímpico y actual presidente de la federación internacional de atletismo, y el español Juan Antonio Samaranch, hijo del expresidente del COI que dirigió el organismo entre 1980 y 2001.

La elección de Coventry representó un giro inesperado en un proceso considerado uno de los más abiertos e impredecibles en décadas. Se esperaba que la contienda requiriera varias rondas de votación, pero su triunfo en la primera vuelta reflejó su fuerte respaldo dentro del COI.

Mrs Kirsty Coventry has been elected as the 10th President of the International Olympic Committee at the 144th IOC Session in Costa Navarino. pic.twitter.com/Dv8Tfbecf6 — IOC MEDIA (@iocmedia) March 20, 2025

Además, su elección también se percibe como un éxito para el presidente saliente, Thomas Bach, quien se dice que apoyó a Coventry como su sucesora. Bach, tras 12 años en el cargo, dejará oficialmente la presidencia el 23 de junio, coincidiendo con el Día Olímpico.

Desafíos al frente del Comité Olímpico Internacional

Los desafíos que enfrentará Coventry al frente del COI no son menores. Deberá liderar el movimiento olímpico en un contexto de tensiones políticas y deportivas, además de preparar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De igual forma, tendrá la tarea de encontrar una sede para los Juegos de 2036, con India y Medio Oriente como posibles candidatos.

The elections results are in!

Kirsty Coventry (@KirstyCoventry) elected IOC President, the first female President in IOC history. pic.twitter.com/T3AAvQkC8B — IOC MEDIA (@iocmedia) March 20, 2025

Con información de AP