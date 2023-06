Kylian Mbappé insiste que se queda en el PSG

Kylian Mbappé uno de los delanteros mejor cotizados en la actualidad, es el centro de rumores de su posible salida del París Saint-Germain.

No obstante el apodado “ Donatello ” optó por romper el silencio en redes sociales desmintiendo su salida en este mercado de verano.

El atacante francés escribió por medio de Twitter "Mentiras… Al mismo tiempo, cuanto más grande es, más pasa. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento".

MENSONGES…❌

En même temps plus c'est gros plus ça passe. J'ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU – Kylian Mbappé (@KMbappe) 13 de junio de 2023

Citando un artículo del medio Le Parisien donde añadían que el jugador buscaría su salida este verano para fichar con el Real Madrid, equipo que en el pasado ha insistido enviándole altas ofertas económicas para que se una a sus filas, sin embargo Mbappé los desmintió.

No obstante hay que observar que solo se refiere a la próxima temporada la 2023/24, lo cual no descarta el informe anterior de que el francés solo cumpliría con su contrato actual y no renovaría con la opción de un año adicional que le ofrecen Los Rojos y Azules.

El periodista Fabrizio Romano que suele ser una fuente confiable que la postura del PSG de este caso, “es clara: ampliar contrato o marcharse este verano” y es que no les conviene dejar que de como jugador libre.

Kylian Mbappé responde al artículo sobre su deseo de unirse al Real Madrid este verano ⚠️⚪️ #Mbappé



“Mentiras. Ya he dicho que voy a seguir la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento”, dice Mbappé.



…pero la posición del PSG es clara: ampliar contrato o marcharse este verano. https://t.co/uG0brNZWlD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 13 de junio de 2023

Si no logran convencerlo de que se quede y quieren obtener ganancias, solo tienen un margen reducido para concretar una venta antes del 30 de junio del 2024, se prevén que no faltan las ofertas por lo que irán contra reloj.

Mbappé es actualmente capitán de la selección francesa con ellos ha conquistado el Mundial de Rusia 2018 y fue subcampeón de Qatar 2022.

Donatello llegó al PSG en la 2017-2018, procedente del AS Mónaco, con los parisino se ha convertido en su figura indiscutible, pero aunque ha logrado números individuales sobresalientes en 260 partidos ha colaborado con 212 goles y 98 asistencias, también ha obtenido varios títulos de liga y copa en Francia pero la asignatura principal la Champions League se ha quedado lejos.

No parece que el tema de su posible salida del París Saint-Germain se vaya a resolver a corto plazo por lo que habrá que estar pendientes de nueva información con varios clubes interesados ​​en tenerlo en su plantel.