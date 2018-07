La hija de La Roca quiere ser luchadora de la WWE

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La hija de Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, quiere seguir sus pasos en WWE y convertirse en gladiadora.

El excampeón de WWE y actor, habló sobre la carrera de su hija, quien ha estado muy ocupada y tiene muchos planes, entre los que está pisar el ring de la empresa de la familia McMahon.

"Simone es muy inteligente, está cursando su último año en la universidad, ha firmado con IMG como modelo y fue Embajadora de los Premios Golden Globes. Simone está trabajando tan fuerte, quiere ser una luchadora de WWE", comentó en entrevista promocional de su película Skycraper.

The Rock dejó un legado en WWE, donde es muy querido por los fans, ya que ahí se hizo famoso antes de dar el salto al cine. Además ha tenido apariciones especiales en los últimos años.

Otro que quiere seguir vigente en la memoria de sus fans es el luchador y comentarista Booker T, quien aseguró que aunque ya no lucha, no ha dado fin a su carrera en los cuadriláteros.

Y es que Booker tiene más de seis años de no tener un combate sobre un ring, pero esto no significa que ya no piense en volver a luchar.

“Nunca dije que estuviera retirado. No he dicho que no volveré a ponerme las botas… Hay gente que me pregunta si volveré a hacer una lucha más, y siempre he dicho ‘nunca digas nunca’, porque no se sabe lo que vas a hacer”.

Aunque en sus planes no está volver a luchar, se siente en perfectas condiciones físicas.

“En este momento me siento bien y mi cuerpo tiene el máximo rendimiento que podría tener. No trato de parecer egocéntrico ni nada por el estilo, pero me he logrado mantener en forma con el pasar de los años. Siempre he tratado de mantener mi cuerpo en forma, mantenerlo fuerte.