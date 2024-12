La patada histórica de Cameron Dicker en duelo Chargers vs. Broncos

La noche de ayer, los aficionados de la NFL fueron testigos de un momento raro y emocionante que no se había visto en casi cinco décadas: la ejecución de una Freekick tras una recepción libre.

Este singular evento fue llevado a cabo por el pateador de los Chargers de Los Ángeles, Cameron Dicker, de 24 años, quien se convirtió en el primero en realizar esta jugada desde 1976, cuando su predecesor en el equipo, Ray Wersching, también lo hizo.

La situación se presentó cuando los Broncos devolvieron el balón a los Chargers con una patada que dejó solo 8 segundos en el segundo cuarto.

Al solicitar la recepción libre, los Chargers se posicionaron para aprovechar una regla poco común en el fútbol americano: cuando un equipo pide una recepción libre en el último momento del segundo o cuarto periodo, tiene derecho a intentar una Freekick desde el lugar donde recibió el balón.

A rare fair catch free kick results in a Cameron Dicker 57-yard FG for the @Chargers 🤯



It's the first free kick FG since 1976! pic.twitter.com/yb0cyPuKnR