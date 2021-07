¿Mucha presión? Djokovic rompe su raqueta tras perder en Tokio 2020

TOKIO.- El número uno del mundo del tenis masculino, Novak Djokovic, fue criticado cuando se refirió a la situación de la gimnasta estadounidense Simone Biles, el serbio señalo que “La presión es un privilegio. Si aspiras a estar en la cima de tu deporte, lo mejor a aprender a manejarla y afrontarla”.

Esas palabras del tenista se quedaron en la mente de muchos y este sábado fueron recordadas tras la desesperación que se le notó durante tras ser vencido por Pablo Carreño, llevándose así el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Djokovic just tossed his racquet into the stand. No warning. pic.twitter.com/TMCv29dCnQ