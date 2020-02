La tenista mexicana, Fernanda Zarazúa se despide de Acapulco

Acapulco.- La esperanza mexicana se esfumó en la semifinal, Renata Zarazúa no pudo con la canadiense que la sentenció fuera del torneo. Leylah Annie Fernández derrotó por parciales de 3-6 y 3-6, a nuestra compatriota que habría logrado llegar a la semifinal venciendo a la rusa Anastasi Potapova.

Descendiente de ecuatorianos y filipinos, la canadiense de 17 años de edad no tuvo piedad, haciendo a un lado el ambiente que favorecía a Zarazúa, consiguiendo el pase con contundencia su pase a la final del Abierto Mexicano de Tenis.

También te puede interesar: Abierto Mexicano de Tenis, reconocido como el mejor torneo WTA del año

Motivada por las porras y ovaciones de los espectadores, Renata Zarazúa demostró pasión y entrega durante el juego dejando un buen sabor en Acapulco. La mexicana se despidió del público con lagrimas en los ojos del público que la acompañó hasta el final.

En la final, Leylah Annie Fernández, número 190 de la WTA, se enfrentará a la tenista británica Heather Watson, número 69.

Oh, Canada!@leylahfernandez 🇨🇦 defeats @RenataZarazuaOf 🇲🇽 6-3, 6-3 to reach her first WTA final in #Acapulco.#AMT20 pic.twitter.com/fnVmW0ir5K