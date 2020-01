Lakers: Kobe Bryant muere en accidente de helicóptero

Cancún.- La prensa especializada en deportes reporta la muerte de la estrella de los Lakers Kobe Bryant tras desplomarse el helicóptero en el que se transportaba. La nave se impactó en Calabasas, en el condado de Los Ángeles.

De acuerdo con algunos reportes, las cuatro hijas de Kobe Bryant lamentablemente también se encontraban en el helicóptero.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice.