Lawson pide disculpas por haber insultado a Checo en el GP de México

Liam Lawson, se llevó uno que otro insulto el fin de semana por parte de la afición tricolor tras haberle alzado el dedo a Checo Pérez, durante el Gran Premio de la Ciudad de México 2024.

Consciente de que las señas obscenas no tienen lugar en la Fórmula Uno, el neozelandés se disculpó por su comportamiento en ‘casa’ del piloto mexicano de Red Bull Racing.

Liam Lawson overtaking Checo and giving the middle finger... pic.twitter.com/GlinuhoHTi

Al mismo tiempo, aprovechó para dar a conocer las ‘razones’ del por qué se comportó de esa manera con el tapatío.