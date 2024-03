Lazio pierde ante AC Milan tras expulsiones de tres jugadores clave

Tres jugadores de la Lazio fueron expulsados en la derrota 1-0 en casa ante el AC Milan el viernes en la Serie A.

Luca Pellegrini, Adam Marušić y Matteo Guendouzi recibieron tarjetas rojas. Otros cuatro jugadores de la Lazio fueron sancionados, mientras que cinco del Milan recibieron tarjetas amarillas en una noche de mal temperamento.

Pellegirni fue expulsado a los 57 minutos cuando el marcador seguía 0-0.

Noah Okafor anotó a dos minutos del final y una neblina roja descendió sobre los jugadores de la Lazio.

