Le gana Norris el duelo a Checo Pérez en China

El británico, partiendo desde el cuarto lugar, apostó por la estrategia de un solo cambio de neumáticos de McLaren en una pista de alta degradación. Con la ayuda de dos autos de seguridad, pudo ejecutar el plan y asegurar el segundo lugar en el podio.

"Es una gran sorpresa y estoy muy feliz, incluso para todo el equipo. Se lo merecen. No sé por qué funcionó y realmente no esperaba que la carrera fuera como sucedió hoy", dijo Norris.

Al mantener un ritmo superior al RB20 de Sergio Pérez, Norris cruzó la bandera a cuadros con más de 5 segundos de ventaja, lo que lo llevó a ser premiado como "Piloto del Día".

Con 58 puntos en la Tabla General, Norris ahora está en un excelente momento, demostrando el buen trabajo de McLaren.

Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de China. 2º Lando Norris (McLaren), 3º Sergio Pérez (Red Bull), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Carlos Sainz (Ferrari), 6º George Russell (Mercedes), 7º Fernando Alonso (Aston Martin), 8º Oscar Piastri (McLaren), 9º Lewis Hamilton (Mercedes), 10º Nico Hülkenberg (Haas).

