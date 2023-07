Leagues Cup Fecha 3: Monterrey vs Seattle Sounders ¿Cómo llegan los equipos?

Monterrey y Seattle Sounders, se medirán por la tercera jornada de la Leagues Cup 2023, se disputará el domingo 30 de julio a las 19:00 horas (Horario del centro de México).

Los Rayados tiene en sus manos la clasificación en caso de ganar o empatar habrán amarrado el boleto a los dieciseisavos del certamen entre los clubes de la Liga MX y la MLS, después de haber goleado 3-0 al Real Salt Lake gracias a un autogol de Glad y el doblete de Berterame.

La Pandilla tiene una de las nóminas más altas del fútbol mexicano por lo que tienen la obligación de trascender en este torneo, el único escenario en el que pueden quedar fuera en fase de grupos es si perdieran por una diferencia de cuatro goles ante su rival, por lo que todo es muy accesible solo deben evitar excesos de confianza e ir a sumar para asegurar el liderato del sector.

Los Rave Green esperaban ansiosos su revancha después de que en su presentación perdieran 3-0 con los Royals, el hecho de que estos cayeran después por el mismo marcador es algo que les beneficio, si bien es complicado por el tema de la diferencia de goles lo que requieren es golear con una diferencia de cuatro goles a su contrincante, cualquier otro resultado no les bastaría.

Los Sounders tienen una misión complicada, pero es su deber intentarlo, con todo que ganar y nada que perder intentará concretar una hazaña, en la presente campaña de la MLS no van mal marchan como cuartos de la Conferencia Oeste con 10 ganados, seis empatados y ocho perdidos.

One Club 💚



Our front office employees and their families attended training yesterday, spending the afternoon with players and team staff. ⚽️ pic.twitter.com/ANWKApMq6f