Leagues Cup Octavos América vs Nashville ¿Cómo llegan los equipos?

América y Nashville se medirán por los octavos de la Leagues Cup 2023, el martes 8 de agosto a las 18:00 horas (Horario del centro de México) en el Geodis Park.

Los de Coapa vienen de vencer en los dieciseisavos por la mínima diferencia al Chicago Fire gracias a un autogol de Gastón Jiménez, los americanistas dirigidos por André Jardine se convirtieron en el único de los cuatro grandes de la Liga MX que logró llegar a octavos.

Las Águilas están consientes de que requieren seguir afinando detalles en la fase de grupos de la Leagues Cup tuvieron una fuerte llamada de atención al perder su segundo compromiso 4-1 ante el Columbus Crew, afortunadamente los azulcremas ya habían asegurado superar la fase tras vencer de forma contundente 4-0 al St. Louis City.

The Six-Strings por su parte finalizó como segundo del sector Central 4 en su debut se impusieron 2-1 a Colorado Rapids, sin embargo después caerían en un partidazo 4-3 con Toluca, en los dieciseisavos igualaron 1-1 con Cincinnati ganando en la tanda de penales 5-4.

Nashville marcha como cuarto clasificado en la presente campaña de la MLS con un registro de 11 ganados, cinco empatados y ocho perdidos, por lo que son una verdadera incógnita.

Leagues Cup Round of 16 match info



🆚 @ClubAmerica

📅 Tuesday, August 8

⏰ 7:30 p.m. CT

🎟️ On sale at 10 a.m. CT today (https://t.co/sm4vVBa4ud)



More info ⬇️