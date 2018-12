LeBron explota contra la NFL por su “mentalidad esclavista”

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- A través del programa 'The Shop', emitido por la cadena de televisión estadounidense HBO, LeBron James se volvió a mostrar fiel a su lema "más que un deportista" al hacer reclamos en contra de los propietarios de los equipos de la NFL (liga de fútbol americano).

De acuerdo con el portal deportivo Marca, el jugador de Los Ángeles Lakers tuvo una aparición en un último episodio del programa tachando a los dueños de tener una "mentalidad de esclavistas" tal y como reconoció: "En la NFL tienen un grupo de viejos hombres blancos como propietarios de equipos con esa mentalidad esclavista de 'este es mi equipo y haces lo que te diga o me deshago de todos'", manifestó.

Además, el alero de Akron habló sobre los futbolistas como el verdadero motor de todas las ligas: "Los jugadores son los que hacen que el barco navegue. Todos los domingos, sin Todd Gurley, Odell Beckham Jr y esos jugadores no habría fútbol. Y en la NBA pasa lo mismo".

LeBron tiene clara cuál es la diferencia entre ambas ligas respecto a la perspectiva que se tiene hacia los jugadores: "En la NBA creemos en el potencial del jugador, en lo que puede llegar a ser. En la NFL todo se reduce a lo que puedes hacer por mí este domingo, este lunes o este jueves. Y si no puedes hacer nada seguiremos adelante sin ti", apuntó 'King' James.

Por último, el ex jugador de los Cleveland Cavaliers se mostró muy agradecido por la figura del comisionado de la NBA, Adam Silver, y su trato hacia los jugadores: "No le importa el sentimiento que tengamos, siempre podemos expresarlo. Ni siquiera le importa si está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Él siempre quiere escucharnos siempre que sea de una forma educada y no violenta",