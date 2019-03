Agencias

LeBron James dijo que su primer encuentro con Michael Jordan fue como encontrarse con Dios. Ahora, él está un lugar por encima de él en los récords de puntos anotados. James rebasó a Jordan este miércoles por la noche para pasar al cuarto lugar en la lista de todos los tiempos de la NBA.

Al entrar en el juego de Los Angeles Lakers contra los Denver Nuggets a 12 puntos de Jordan, James lo empató en 32 mil 292 puntos con un tiro a mitad del segundo cuarto, y luego lo superó con una bandeja con 5:38 por jugar.

James hundió el tiro libre para completar la jugada de tres puntos y continuó para terminar el juego con 31 puntos, colocándolo en 32,311 en su carrera. Los Lakers perdieron 115-99.

"De todas las cosas que he hecho en mi carrera, esto se encuentra entre lo más destacado, a la altura de ganar un campeonato", dijo James. "Para un niño de Akron, Ohio, que necesitaba inspiración y necesitaba algún tipo de influencia positiva, MJ era ese tipo para mí. Lo observé desde lejos, quería ser como MJ, quería disparar como MJ, quería sacar la lengua como MJ, quería usar mis zapatillas como MJ. Quería que los niños me admiraran en algún momento como MJ y es una locura, para ser honesto. Está más allá de la locura".

Nuggets ganó a Lakers pero lo importante no fue eso, sino la marca impuesta por LeBron (Foto: usatoday.com)

Jordan felicitó a James en una breve declaración el jueves que decía: "Quiero felicitar a LeBron por haber logrado otro gran hito durante su increíble carrera".

Anticipándose a la hazaña de puntuación, James tuiteó antes del juego del miércoles que rebasar a Jordan sería "irreal". También llevaba un par de Nike LeBron 16s diseñados al estilo del modelo de "cemento blanco" Air Jordan III. Escribió "Gracias M.J. 23" en el costado de una de las zapatillas.

"Tomo todos los logros a medida que llegan, y cada vez que estoy con el aliento de cualquiera de los grandes y, obviamente, MJ es el chico al que admiraba toda mi vida, un chico al que aspiraba ser cuando era un chico, creo que todo va a estar muy bien", dijo James en el calentamiento el miércoles por la mañana.

"No sé cómo reaccionaré en el momento, obviamente, pero creo que en algún momento podré apreciarlo, solo sabiendo de dónde vengo y sabiendo que es mucho más grande que solo yo".

Reaccionó al momento ocultando su rostro debajo de una toalla en el banco mientras se sentía arrastrado por la emoción, mientras que el tablero de video en el Staples Center mostraba un tributo destacando los notables encestes de su historia, como su punto 10,000 y el 20,000.

El basquetbolista de Ohio pasó del quinto al cuarto lugar como mejor anotador en la historia de la NBA, aunque Jordan requirió de menos partidos para lograr los puntos que hoy tiene LeBron (Foto: predicted.com)

'Todos queríamos ser MJ'

El ascenso de LeBron James en la lista de anotadores en la historia de la NBA no pasó desapercibida en el mundo del basquetbol y del deporte en general.

"Fue muy emotivo", dijo. "Muy emotivo. Muchas cosas estaban sucediendo dentro de mí en ese momento. Quería mirar hacia arriba en el marcador para ver qué estaba pasando allí arriba, pero al mismo tiempo no quería para mostrar lo que estaba pasando detrás de esa toalla, así que es una locura.

"Yo y mis mejores amigos, de lo único que hablamos fue de MJ. Todo lo que hablamos fue de MJ. En las canchas al aire libre, solíamos jugar al aire libre y sabes en la nieve bajo la lluvia en el noreste de Ohio y todos queríamos ser MJ. Todos queríamos ser MJ, todos y cada uno de nosotros. Es una locura. Mis mejores amigos de la secundaria me escriben mensajes de texto y simplemente no pueden creerlo, no lo puedo creer, porque recordamos haber caminado arriba y abajo las calles de Akron con una pelota de baloncesto, cantando: 'Quiero ser, quiero ser como Mike'".

James, de 34 años, reclutado por los Cleveland Cavaliers con la selección No. 1 en 2003, un par de meses después de que Jordan se retiró de los Washington Wizards a los 40 años, necesitó 118 juegos más de temporada regular que Jordan para alcanzar la misma marca de anotaciones.

Sin embargo, mientras que Jordan tiene mejor promedio de anotaciones en su carrera (30.1 puntos por juego a 27.1), James está por delante de Jordan tanto en rebotes (7.4 a 6.2) como asistencias (7.2 a 5.3). Debe notarse que James también alcanzó la marca de puntuación en 1,240 intentos de tiro de campo menos que Jordan.

(Info tomada de espn)