Leclerc cruza los dedos para que Checo Pérez gane el GP de México

Ganar un Gran Premio es sensacional para cualquier piloto de la Fórmula 1, sin embargo, es más significativo para ellos llevarse la victoria en sus tierras natales.

Ese sentimiento lo experimentó Charles Leclerc, tras cumplir su sueño de ganar su carrera local en Mónaco.

Por lo que ahora, de cara al Gran Premio de la Ciudad de México, reveló que está cruzando los dedos para que Sergio Pérez sienta lo mismo que él.

A pesar de mandarle sus ‘buenas vibras’ al tapatío, el piloto de Ferrari aclaró que su deseo es para ‘algún día’ y no precisamente esta cita, pues al igual que el resto de los pilotos, su objetivo este fin de semana será ganar.

Leclerc aprovechó para hablar sobre el estilo de manejo de Max Verstappen, asegurando que el neerlandés siempre conduce al límite de lo permitido.

Leclerc consiguió subirse al tercer puesto del podio en el Gran Premio de la Ciudad de México del 2023, algo que intentará repetir esta nueva edición para mantener a Ferrari en la pelea por el campeonato de constructores.

So nice, he's done it twice 🙌



After making history as the first Mexican to score a podium at home in '21, Checo repeated the feat a year later.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/EIT61Fmd1Q