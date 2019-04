Notimex

PSV descartó que la lesión en la rodilla del atacante mexicano Hirving Lozano sea grave, pero será baja por lo que resta de la campaña de la Liga de Holanda.

Mediante un comunicado en el portal del club, “Chucky” manifestó que le aliviaba saber que no hay daños en los ligamentos, “pero obviamente me pone muy triste que no pueda jugar la fase decisiva de la Liga”.

El ex canterano de Tuzos de Pachuca añadió que ya inició su rehabilitación, “haré todo lo posible para volver a estar en forma y volver a las canchas lo más pronto posible”.

El pasado jueves, en el duelo de PSV ante Willem II, el defensa rival Freek Heerkens se barrió para luchar por el balón y terminó enredándose con la rodilla de "Chucky", quien cayó al suelo con dolor.

Se especulaba que el golpe podría ser más grave, aunque podía caminar bien y sin ayuda, se temía la rotura de ligamentos, pero se descartó una lesión seria, no obstante, la recuperación requerirá de mucho tiempo.

Lozano no solo dirá adiós al campeonato holandés, sino que también pone en duda su participación en la Copa Oro, con la selección mexicana, que se realizará el mes de junio.