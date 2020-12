Lewandowski supera a Messi y a Cristiano Ronaldo y se lleva el premio "The Best"

MÉXICO.- Por primera vez en su carrera, el polaco Robert Lewandowski, quien ganó el triplete con el Bayern Múnich y superó los 50 goles en la temporada, fue nombrado como el Mejor Jugador del Mundo en los premios The Best de la FIFA.

Lewandowski superó al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo.

Este año, la ceremonia se realizó en Zúrich, Suiza, y los premios se entregaron de manera virtual por la pandemia del COVID-19.

Mejor Jugadora 2020

Lucy Bronze, actual defensa del Manchester City y de la selección inglesa, ha sido galardonada con el premio The Best de la FIFA a la mejor jugadora de 2020.

Bronze, de 29 años, militó las últimas campañas en el Olympique Lyon. Fue una de las artífices para que el cuadro galo consiguiera, además de los títulos domésticos, su quinta 'Champions' consecutiva.

En esta ocasión ha sido elegida por delante de la danesa Pernille Harder, delantera del Chelsea que las anteriores campañas militó en el Wolfsburgo, y de su excompañera Wendie Renard, capitana del Olympique Lyon.

El 11 ideal del año

El once elegido por los futbolistas de todo el mundo está integrado por Alisson Becker (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Ramos (Real Madrid), Davies (Bayern Múnich), Kimmich (Bayern Múnich), De Bruyne (Manchester City), Thiago (Bayern Múnich/Liverpool), Leo Messi (Barcelona), Lewandowski (Bayern Múnich) y Cristiano Ronaldo (Juventus).

Mejor Director Técnico

El alemán Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, ha sido galardonado por segundo año consecutivo con el premio The Best de la FIFA al mejor entrenador de 2020.

El carismático técnico nacido en Stuttgart hace 53 años no pudo reverdecer laureles en la Liga de Campeones con el cuadro Red al caer en octavos ante el Atlético de Madrid, pero consiguió que el club acabara con treinta años de sequía en la Premier y se alzase con el título.

Klopp ha superado en la elección a su compatriota Hans-Dieter Flick, el técnico que provocó la reacción y el rodillo del Bayern Múnich, y el argentino Marcelo Bielsa, que logró el ascenso con el Leeds a la Premier.

🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Mejor arquero

El alemán Manuel Neuer, jugador del Bayern Múnich y de la selección alemana, ha sido galardonado con el premio The Best al mejor guardameta de 2020 durante la gala telemática que se está transmitiendo desde la sede de la FIFA en Zúrich.

Neuer, segundo en la edición de 2017 tras el italiano Gianluigi Buffon, ha superado en esta oportunidad al brasileño Alisson Becker (Liverpool) y al esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Mejor arquera

La arquera francesa del Lyon Sarah Bouhaddi fue designada este jueves como mejor arquera de la temporada 2019-2020 en la ceremonia de los premios 'The Best' de la FIFA, en una categoría donde estaba entre las tres finalistas la chilena Christiane Endler (París Saint-Germain).

Bouhaddi (34 años) ganó a Endler y a la estadounidense Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) en la votación, realizada entre los seleccionadores y las capitanas de las selecciones nacionales de su disciplina.

Mejor entrenadora

La neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora nacional de su país, ha sido galardonada con el premio The Best de la FIFA a la mejor entrenadora de futbol femenino de 2020.

Wiegman, que ya logró este galardón en 2017, fue segunda en 2018, tras el francés Reynald Pedros, y tercera en 2019 tras la estadounidense Jill Ellis y el inglés Phil Neville. En la elección precedió al francés Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon) y a la inglesa Emma Hayes.

Premio al Fair Play

El joven jugador italiano Mattia Aignese, que salvó la vida de un rival el pasado enero durante un partido, fue galardonado con el premio al Juego.

Aignese, el pasado 26 de enero, jugaba un encuentro con el Ospedaletti contra el Cairese cuando un oponente, vio que Matteo Briano estaba desvanecido en el césped.

🏆 Congratulations Mattia Agnese on winning the FIFA Fair Play Award. While playing for Ospedaletti, the teenager admirably saved the life of an opponent who had lost consciousness following a clash of heads 👏#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/iGAzEIfpDq — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Premio Puskas

El surcoreano Heung-min Son, delantero del Tottenham, ha sido galardonado con el premio Puskas al mejor gol del año, según se ha anunciado en la gala de The Best.

El 7 de diciembre de 2019, el extremo asiático se hizo con el balón cerca de su área y emprendió una tremenda cabalgada, se deshizo de casi medio equipo rival, el Burnley, para acabar marcando con un disparo raso al que no pudo responder el guardameta.

Premio a la afición de la FIFA 2020

El brasileño Marivaldo Francisco da Silva, seguidor del Recife, ha recibido el premio a la afición 2020 durante la gala de The Best de la FIFA.

El hincha brasileño, que no tenía para pagar el transporte, caminó durante doce horas, cruzando tres ciudades, para ver jugar a su equipo.

🚶‍ Marivaldo didn't have the money for the bus fare, so he began walking 60 kilometres to watch @sportrecife games 🏟️



📱 He didn't own a mobile phone until someone gave him one a few days ago. It was used to film his reaction to winning the FIFA Fan Award. It's priceless! 🖤❤️ pic.twitter.com/qFzH5GV3ms — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

(Con información de Reforma y El Universal)