¡Entérate! Lewis Hamilton continuará en la escudería Mercerdes

ALEMANIA.- La escudería Mercedes anunció este jueves la ampliación de contrato del piloto británico Lewis Hamilton, vigente campeón de la Fórmula 1 y ahora segundo lugar del Campeonato de Conductores en la presente temporada.

“Esta ampliación del contrato ha sido básicamente una formalidad desde que Toto (Wolff) y yo nos sentamos en invierno, así que es bueno cerrarlo, anunciarlo y seguir con el resto como siempre", mencionó el inglés.

Destacó la buena relación que existe entre el equipo alemán y su persona, por lo que no dudó en ampliar su relación en busca de continuar con la cosecha de buenos resultados a bordo de las “flechas plateadas”.

“He sido parte de la familia de Mercedes durante 20 años y nunca he estado más feliz dentro de un equipo de lo que estoy ahora".

El piloto abundó: “Estamos en la misma sintonía tanto dentro como fuera de la pista, y estoy deseando ganar más en el futuro y brillar aún más con la estrella de tres puntas. Tengo mucha confianza en que Mercedes es el lugar correcto para seguir los próximos años".

Hamilton arribó a Mercedes en 2013 proveniente de McLaren y en su estadía en Fórmula 1 presume de cuatro campeonatos del mundo, tres de los cuales fueron con el equipo alemán.

Tras la noticia, Toto Wolf, jefe de Mercedes, dio a conocer los detalles para ampliar la relación con Hamilton y manifestó su felicidad.

“Hemos tenido la misma idea que Lewis desde que nos sentamos por primera vez para hablar de los detalles de este contrato al acabar la temporada pasada, pero es comprensible que haya habido mucho interés y especulación sobre todo el proceso, por lo que es bueno dejar todo esto cerrado y anunciado para descansar".

"Firmamos los documentos finales esta semana y no queríamos que la gente siguiera esperando. No hay muchas cosas sobre Lewis como piloto que no se hayan dicho antes: es uno de los más grandes de todos los tiempos y su historial habla por sí mismo", declaró.

Con información del portal de noticias Notimex.