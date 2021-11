Lewis Hamilton se corona en el GP de Qatar de la Fórmula 1

Aunque parecía que el fin de semana no pintaba bien para la escudería de Red Bull, en la carrera del Gran Premio de Qatar las cosas cambiaron.

Max Verstappen que arrancó desde el séptimo puesto (tras penalización), finalizó en el segundo lugar, mientras que el mexicano Sergio Pérez (que inició en el 11) acabó en el cuarto puesto, en el país que el próximo año recibirá la Copa del Mundo de futbol.

Back-to-back wins for @LewisHamilton as he takes victory in Qatar 👀🎧



And cuts Max Verstappen's championship lead to eight points with two races left to go! 🏆#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/9xOMl0m2kx