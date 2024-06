Lewis Hamilton se va a Ferrari; no lamenta dejar Mercedes

Lewis Hamilton ha dejado claro que no se arrepiente de su decisión de unirse a Ferrari el próximo año, a pesar de haber conseguido su primer podio de la temporada con Mercedes en el Gran Premio de España. Hamilton, quien ha pasado 12 años con Mercedes, se unirá a Ferrari en 2025.

En el Gran Premio de España, Hamilton logró un notable tercer lugar, superando a los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, quienes terminaron quinto y sexto respectivamente. El británico incluso adelantó a Sainz en dos ocasiones, el piloto al que reemplazará en Ferrari.

Hamilton subrayó que su enfoque principal sigue siendo ayudar a Mercedes a mejorar esta temporada. "Mi trabajo comenzará el próximo año con el otro equipo, el cual pienso que están haciendo un gran trabajo. No puedo decir qué está mal con ese auto y por qué están en la posición que están hoy en día. Sin embargo, de ninguna manera eso no hace que piense nuevamente en mi decisión”, añadió.

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, ganó la carrera, seguido por Lando Norris y Hamilton. Este resultado marca el mejor desempeño de Hamilton desde su tercer lugar en el Gran Premio de México en octubre del año pasado, ampliando su récord con 18 temporadas consecutivas alcanzando el podio.

En Barcelona, Hamilton también superó a su compañero de equipo George Russell, quien terminó en cuarto lugar, por apenas la tercera vez esta temporada. La última victoria de Hamilton fue en Arabia Saudí en 2021, y desde entonces, Verstappen ha dominado la Fórmula 1.

Hamilton, de 39 años, mencionó que su objetivo es tener el mejor final posible con Mercedes antes de comenzar una nueva etapa con Ferrari. "Sería agradable ganar nuevamente con Mercedes. Pienso que, considerando dónde hemos estado, solo teniendo consistencia y viendo si podemos llevar al equipo más arriba en los puntos, creo que ese debe ser el objetivo", concluyó.

Great result for the team, onto the next ~ pic.twitter.com/byJWJY1NU8