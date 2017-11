Rodolfo Cota se va de las Chivas tras 74 duelos consecutivos

Agencia

Ciudad de México.- Rodolfo Cota no solamente se despedirá este sábado de Chivas, sino también de un buen lapso sin salir de la portería rojiblanca, pues se quedará con 74 duelos consecutivos en Liga y Liguilla jugando con el Rebaño.

Desde el 20 de febrero del 2016, el sinaloense no se ha perdido ningún duelo oficial con el Rebaño que no sea la Copa MX, donde estuvo atajando el segundo portero, Miguel Jiménez, pero en todo lo demás, no hubo quién moviera a Cota, informa Mediotiempo.

La racha del portero quedará en 74 partidos, seis mil 660 minutos, pues justo después de que se termine el partido este sábado en León, la historia de Cota en Chivas habrá terminado.

El futbolista comenzó con esta racha desde la Jornada 7 del Clausura 2016, cuando atajó a los Jaguares de Chiapas, a partir de ahí, sumó los 90 minutos en los 11 duelos restantes del torneo, más los dos de Liguilla.

Después disputó la Súper Copa MX ante el Veracruz, los 17 cotejos del Apertura 2016 más los dos de Liguilla, así como todos los del Clausura 2017. Para este semestre, al igual que el Rebaño, el sinaloense disputó los seis duelos de Liguilla, al ser justo el torneo del título de Liga.

Días después defendió la portería rojiblanca en el Campeón de Campeones ante Tigres en los Estados Unidos.

Para este Apertura 2017, Rodolfo Cota también ha estado en los 16 duelos en la portería de Chivas, cerrando el ciclo este sábado en León, justo donde cumplirá el partido 74 consecutivo sin salir.

Chivas no hará efectiva la opción de compra de más de ocho millones de dólares que puso el Pachuca para que Cota se quede como rojiblanco, por lo que el Guadalajara se desprenderá del sinaloense y traerá a otro, siendo Jesús Corona el más adelantado.