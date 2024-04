Lionel Messi y Cristiano Ronaldo pierden la cabeza en actos de agresión

Los dos más grandes nombres del fútbol mundial, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se han visto envueltos en controversias por actos de agresión en recientes eventos deportivos con sus respectivos Clubes, Inter Miami CF y el Al-Nassr.

Los incidentes han generado debate sobre el comportamiento de las estrellas del deporte más popular del mundo, donde el astro argentino y el ídolo portugués manchan poco a poco su historial de gloria.

El primer suceso involucra a Lionel Messi durante el enfrentamiento entre Rayados e Inter Miami en los Cuartos de Final de Ida de la Concacaf Champions Cup.

Según revelaciones de Nicolás Gabriel Sánchez, exfutbolista argentino y entrenador, Messi amenazó a Sánchez y al entrenador Gerardo 'Tata' Martino, incluso llegando a ponerle el puño cerca del rostro.

😱🚨 "ME QUISO PELEAR MESSI, ME PUSO EL PUÑO AL LADO DE LA CARA"



Nico Sánchez reveló la bronca que pasó en Miami... ¡con Lionel Messi y Tata Martino! 😳



❌ 'TATA POBRE PELOTUDO, ME DECÍA QUÉ TANTO VOY A LLORAR, PERO NUNCA LE CONTESTÉ A NADIE'#FSRadioMX pic.twitter.com/tZqViXtkgv