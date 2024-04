Lionel Messi de nuevo en el Inter Miami; empata 2 -2 ante Rapids

El astro argentino Lionel Messi brilló al rescatar un empate para el Inter Miami en un emocionante encuentro frente a los Rapids de Colorado. Messi, quien ingresó como suplente en el segundo tiempo, anotó un gol y asistió en la jugada que condujo al segundo tanto de su equipo, anotado por el brasileño Leo Afonso. Sin embargo, un gol de Cole Bassett a los 88 minutos igualó el marcador 2-2, dejando a ambos equipos con un punto.

Messi, que no jugaba desde marzo debido a una lesión, ha demostrado su valía desde su regreso al Inter Miami. Su presencia es crucial para el equipo, especialmente en el partido de vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF ante Monterrey. El entrenador Gerardo Martino confía en contar con Messi en plenitud para este importante encuentro, donde el Inter Miami buscará revertir un marcador adverso de 2-1.

El gol de Messi llegó a los 58 minutos, mostrando su calidad con un potente disparo que venció al arquero de Colorado. Aunque el Inter Miami no logró llevarse los tres puntos, la actuación de Messi ha sido destacada por el entrenador Martino, quien reconoce la importancia de su retorno para el equipo.

El Inter Miami se mantiene en la pelea por los primeros puestos en la Conferencia Este, compartiendo el segundo lugar con el Union de Filadelfia. A pesar del empate, el equipo sigue buscando consolidarse en la tabla de posiciones.

Además del partido del Inter Miami, otros encuentros emocionantes se disputaron en la MLS, con destacadas actuaciones de jugadores como Carles Gil, Raúl Ruidíaz y Sebastián Driussi, entre otros. La competencia en la liga estadounidense continúa siendo intensa, con emocionantes encuentros que mantienen a los aficionados al borde de sus asientos.

