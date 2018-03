Messi no jugará en el amistoso contra España

Agencia

MADRID.- Se terminaron las especulaciones: Lionel Messi no jugará hoy en el amistoso del seleccionado ante España, desde las 16.30 de nuestro país. El crack padece una molestia en el aductor derecho y se prefirió no arriesgarlo, más allá de sus ganas de formar parte del partido. De esta manera, se habrá ausentado de los dos encuentros de esta gira (frente a Italia, en Manchester, y con España), que resultará clave para las posibilidades de varios jugadores en pos de la lista final del Mundial Rusia 2018.

De acuerdo con información del portal La Nación, sin la participación del jugador de Barcelona, el probable equipo es: Romero; Bustos, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Banega; Meza, Lo Celso, Pavón o Perotti; Higuaín. En caso de que actúe en el equipo titular, se tratará del debut de Maximiliano Meza en el seleccionado.

A las 11, mientras todo bullía alrededor de Messi y muchos hinchas se agolpaban en el hotel de la concentración del seleccionado, el Director Técnico Jorge Sampaoli salió a correr por las calles de Madrid junto con el asistente Pablo Aimar y disfrutó de los 13 grados de temperatura.

¿Messi extraterrestre?

Carlos Queiroz, entrenador de la selección de Irán, aseguró que Cristiano Ronaldo era el mejor jugador del Mundo, pero La Pulga "no es humano, si fuese humano, no habría tenido ese momento mágico en aquel partido", recordó el director técnico durante el encuentro que tuvo con Lionel Messi en el mundial de Brasil 2014.

El nivel superlativo de Lionel Messi en la presente temporada llevó a Barcelona a liderar sin problemas La Liga y encaminar su paso a cuartos en la Champions League, tras haber igualado ante Chelsea en Stamford Bridge. En ese encuentro y en el posterior, ya por el campeonato español (6-1 ante Girona), el astro argentino anotó tres goles y fue figura, publicó el portal Goal.

Tras sus descollantes actuaciones, el mundo entero se rindió a sus pies y Carlos Queiroz, actual entrenador del Seleccionado iraní, no fue ajeno a ello.

"Siempre he dicho que Messi es un jugador extraordinario", aseguró el ex técnico de Portugal a FIFA.com. Y, recordando lo acontecido entre Argentina y Ecuador - hat trick de Messi-, por la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, agregó: "Está fuera de este mundo. Si fuera humano, no habría tenido ese momento mágico en ese partido".

Bajo la misma línea, continuó: "¡Y es aún más un momento especial cuando proviene de un jugador al que la FIFA no debería permitir jugar hasta que se demuestre que es realmente humano!"