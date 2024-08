Lionel Messi se perderá el partido contra Chicago Fire por lesión

Lionel Messi no estará presente en el próximo partido del Inter Miami cuando el equipo visite al Chicago Fire este sábado. El astro argentino sigue recuperándose de una lesión en el tobillo que lo ha mantenido fuera de las canchas en los últimos encuentros. Con esta baja, será el noveno partido consecutivo de la MLS que Messi se perderá, y el decimoquinto en total esta temporada.

El Inter Miami, líder de la liga y ya clasificado para los playoffs, no ha contado con Messi desde el 1 de junio. Inicialmente, el jugador se ausentó debido a su participación con Argentina en la Copa América, donde se lesionó durante la final contra Brasil el 14 de julio. Desde entonces, ha estado trabajando en su recuperación.

