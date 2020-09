Messi confirma que se queda en el Barcelona

Ciudad de México.- Luego de que el argentino Lionel Messi, a través de su padre y representante, Jorge Messi, contratacara en una carta a la liga de España sobre una cláusula de rescisión del futbolista por 700 millones de euros (827 mdd), este viernes finalmente aclaró que se quedará en “el club de su vida”.

De acuerdo con Goal España, el astro argentino descartó dejar al Barcelona y aclaró que llevaba un año avisando que quería dejar el club, debido que pensaba que se necesitaba “gente más joven”.

“Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo”, dijo en entrevista.

“Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, puntializó.

Messi desmiente la clausula de sanción

Horas antes, a través de un comunicado el padre y representante del futbolista dio a conocer que la cláusula de sanción que se podría aplicar a La Pulga no aplicaba en caso de que éste decidiera salir del Barcelona.

"Desconocemos qué contrato es el que han analizado y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo contrato con una 'cláusula de rescisión' aplicable en caso de que el jugador decidiera utilizar la extinción unilateral del mismo, con efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019/20", se lee en el comunicado, firmado por Jorge y no por Lionel.

"Sin perjuicio de otros derechos que se recogen en el contrato y que ustedes omiten, es obvio que la indemnización de 700 millones de euros, prevista en la cláusula previa 8.2.3.5 no aplica en absoluto".

⚽️ Jorge Messi, padre y representante del delantero del Barcelona Lionel Messi, hizo pública la cláusula del contrato del jugador por la que este puede desvincularse, sin indemnización, del club azulgrana. #LaLigaSantander https://t.co/FMbEX7nqnd — EFE Deportes (@EFEdeportes) September 4, 2020

Por lo pronto, el único encuentro entre ambas partes fue la reunión que Jorge Messi y Josep Maria Bartomeu, presidente del club, el miércoles.

El 25 de agosto, el 10 y capitán blaugrana envió un burofax a las oficinas del club para comunicar su deseo de dejar el club.

La Liga contestó que el argumento del futbolista estaba fuera de contexto.