Lo primero es mi salud: El ‘Kun’ Agüero anuncia su retiro del fútbol

Este miércoles Sergio “Kun” Agüero anunció su retiro del fútbol por motivos de salud. El goleador de 33 años, se sometió a distintas pruebas cardíacas tras abandonar el partido de la liga española que enfrentó al Barcelona y Aláves antes del descanso el pasado 30 de octubre.

Un mes y medio después de ponerse en tratamiento, el futbolista ha decidido retirarse del fútbol, pese a que se dio un plazo de 90 días para ver si mejoraba.

El anunció tuvo lugar en un acto celebrado en las gradas del Camp Nou, evento a la asistieron el presidente de la entidad catalana, Joan Laporta, la plantilla del Barcelona, entre otros.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz por la desición que tomé. Lo primero es mi salud”, dijo entre lágrimas el “Kun” Agüero, exjugador de Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona.

“Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he tomado esta decisión hace una semana o 10 días. Hice todo lo posible para a ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas. Estoy orgulloso o feliz por mi carrera", empezó explicando el argentino.