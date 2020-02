Los Juegos Olímpicos se harán en Tokio: No hay marcha atrás

TOKIO.— No hay un Plan B para los Juegos Olímpicos programados para dentro de cinco meses en Tokio a pesar del brote de coronavirus en la vecina China.

"La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que no es necesario planear para contingencias, suspender los juegos ni trasladarlos a otro sitio", afirmó John Coates, quien encabeza un equipo inspector del Comité Olímpico Internacional, al concluir el viernes una visita de dos días dominada por la inquietud en torno al virus, que ha infectado a casi 64 mil personas en todo el mundo y causado 1,400 muertes en China.

En Japón ha muerto una sola persona por el virus, pero cunde el temor.

Coates y los organizadores de los juegos respondieron 11 preguntas en una conferencia de prensa. Todas estuvieron relacionadas con el virus y reflejaron la preocupación que hay por la presencia de deportistas chinos en justas previas a los juegos y por la llegada de aficionados chinos.

Un periodista japonés preguntó al presidente del comité organizador Yoshiro Mori si, en vista de que se planean montar los juegos como estaba programado, habrá algún cambio en la organización como consecuencia del virus.

Mori, Coates y el director ejecutivo de los juegos Tohiro Muto lucieron desanimados durante una conferencia en la que tuvieron que responder una y otra vez básicamente la misma pregunta.

