Los jugadores se castigan solos: Vucetich

Guadalajara.- Quien avisa no traiciona. Un día antes de que Uriel Antuna y Alexis Vega reincidieran en una indisciplina, su entrenador Víctor Manuel Vucetich había señalado que eran los propios futbolistas quienes se iban a castigar si infringían el reglamento.

Ambos futbolistas de las Chivas, anteriormente se habían visto envueltos en temas extra cancha, donde el propio Antuna ya había sido sancionado.

El sábado por la mañana fueron separados del plantel y acreedores a una multa económica por difundir ellos mismos el video donde aparecen en pleno festejo de cumpleaños con alcohol, sin los protocolos de seguridad por la pandemia, y a dos días de jugar un partido contra el Toluca.

"He escuchado siempre eso (temas de indisciplina), me han tocado diferentes circunstancias dentro de mi profesión en los diferentes equipos. Hoy en día, la disciplina dentro del plantel ha sido muy buena. Hay una competencia interna muy sana. Eso nos va a permitir tener al grupo comprometido porque saben que si en un momento dado no están bien, es dar esa oportunidad que otros quieren y tenemos que ser muy justos con todos los demás. Cuando alguien regala la oportunidad, no es culpa de nosotros, la culpa lo tiene el jugador que regala esa opción”, mencionó Vucetich el jueves en conferencia de prensa.

Lo mejor para la institución

"El jugador tiene que estar preparado y ser consciente, tiene que ser disciplinado. El jugador solo se va a castigar, no es cuestión que nosotros lo castiguemos, como en ocasiones se puede manejar, nosotros utilizamos las circunstancias que se presenten y tratamos de ser justos con un grupo en donde estamos observando hoy en día a jugadores de la Sub-20 y con elementos del Tapatío. Esto nos va a permitir tener siempre alternativas y variantes de juego que nos permitan mantenernos en una línea ascendente. Llevaremos a cabo lo mejor para la institución", apuntó el director técnico.

Además de la enérgica postura de Ricardo Peláez para hacer prevalecer la disciplina en el club, el propio "Rey Midas" cuenta con antecedentes similares donde en su momento prescindió del astro mundial Ronaldinho cuando ambos coincidieron en el Querétaro, a causa de una indisciplina del brasileño.