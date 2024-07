Luana Alonso anuncia su retiro tras participar en París 2024

Para la atleta paraguaya, Luana Alonso, su estancia en París 2024 fue agridulce debido a que fueron los primeros Juegos Olímpicos que realmente disfrutó y últimos de su carrera.

Alonso viajó a Francia representando a su país con el objetivo de lograr una medalla en su disciplina que es natación, sin embargo, tras obtener la sexta posición en la prueba de 100 metros en estilo mariposa, anunció su retiro. El registro de la paraguaya de 20 años en la prueba fue de 1:03.09.

“¡Ya es oficial! Me retiro de la natación, muchísimas gracias a todos por el apoyo! Perdón Paraguay, solamente me queda agradecer!”, publicó Alonso en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luana Alonso (@luanalonsom)

Sobre su resultado, Luana Alonso declaró que aún no puede asimilar el hecho de que no logró su cometido. No obstante, está agradecida de que su última aparición como nadadora sea en ni más ni menos que en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Tuve sentimientos encontrados porque no me fue como yo quería, para poder terminar mi carrera a gusto, pero estoy feliz de que mi última competencia sea en unos Juegos Olímpicos”, declaró Alonso a The Associated Press.

La joven atleta hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando apenas tenía 17 años de edad.

En esa justa multideportiva, compitió en los 100 metros mariposa, donde finalizó cuarta en su manga eliminatoria. A pesar de no avanzar, su tiempo fue lo suficientemente bueno para ubicarse en la posición 28 entre las 33 competidoras.

París 2024 tiene más significado para Alonso debido a que padeció problemas de salud la vez anterior.

“Esta es la primera vez que vivo verdaderamente unos Juegos Olímpicos, aunque estuve en Tokio, me dio COVID y no estuve bien” , dijo. “A pesar de eso, siento que hice muchas cosas por mi país... les di muchas alegrías”.

Al igual que otros atletas, la nadadora de Paraguay utiliza sus redes sociales para compartir un poco de su preparación y su vida personal. Además, aseguró que su retiro no tiene nada que ver con algún tipo de presión que sienta.

“No me estoy retirando por esa presión. Eso es totalmente aparte, yo siempre supe sobrellevar las redes sociales con mi carrera deportiva. Esa parte no me afectó tanto en la decisión, son razones personales y es la mejor decisión por el momento”, agregó Alonso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luana Alonso (@luanalonsom)

Con información de AP