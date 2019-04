Notimex

El mariscal de campo mexicano Luis Pérez fue fichado por las Águilas de Filadelfia de la Liga Nacional de Futbol (NFL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El acuerdo es por un año y competirá desde la banca con el titular Nick Foles.

Pérez vuelve a la NFL con las Águilas tras su buen paso por Birmingham Iron de la AAF, Liga de futbol americano que tras una temporada fue disuelta, y donde pudo mostrar el potencial que lo llevó en 2017 a formar parte de Carneros de Los Ángeles.

Las Águilas informaron del movimiento en su roster este martes, pues además de Luis Pérez, también dieron contrato de un año a los receptores Charles Johnson y Greg Ward.

Este regreso de Pérez a la NFL puede ser el paso definitivo en la carrera del pasador egresado de la Universidad de Texas A&M de la NCAA, donde fue el jugador más destacado de la conferencia en la que participaba.

Roster Move: #Eagles have signed QB Luis Perez, WR Greg Ward, and WR Charles Johnson to one-year contracts.#FlyEaglesFly pic.twitter.com/ZPh5A8CABc