Lyon venció a la Juventus en los octavos de la Champions

Francia.— Un inusitado gol del combativo mediocampista Lucas Tousart dio al esforzado Lyon una victoria en casa, por la mínina diferencia sobre la Juventus, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Tousart, vendido el mes pasado al Hertha Berlín, pero quien permanecerá a préstamo con el club francés durante el resto de la temporada, anotó a los 31 minutos, con una estupenda volea, tras un centro del volante Houssem Aouar.

El equipo de Turín, monarca de Italia, busca conjurar una racha de 24 años sin coronarse en la Liga de Campeones. Sin embargo, se desperó demasiado en este encuentro.

Cristiano Ronaldo alzó los brazos luego que el árbitro ignoró sus exigencias de sancionar un penal en las postrimerías del duelo, tras un empujón que le propinó aparentemente por detrás el zaguero Jason Denayer.

A los 87, el silbante anuló un tanto de Paulo Dybala por un fuera de juego. Un minuto después, el argentino pareció recibir una falta de un zaguero de Lyon, en una acción que tampoco fue sancionada como penal.

El técnico de la Juve, Maurizio Sarri, se mostró furioso por las dos decisiones arbitrales. Saltó en el área técnica para dirigir reclamos al juez central. En el quinto minuto de compensación, Cristiano pidió que se marchara un fanático que invadió la cancha y se arrodilló ante él, en un intento aparente por tomarse una foto con el astro portugués.

La zaga de Lyon cumplió una eficaz tarea para marcar a Cristiano Ronaldo, limitado a un tiro abierto en el primer tiempo, durante el que la escuadra francesa lució mejor que un conjunto que se ha coronado 35 veces en Italia.

Aouar hizo un regate por la izquierda, para llevarse a dos defensas, y envió un centro que Tousart envió a las redes, pese a que estaba a punto de perder el equilibrio.

