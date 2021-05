De la mano de Riyad Mahrez, el Manchester City está por primer ocasión en su historia en la Final de la Champions League.

Con dos goles del volante argelino, el conjunto de Pep Guardiola derrotó en casa 2-0 al PSG, para dejar un global de 4-1, en la vuelta de la Semifinal.

⏰ RESULT ⏰



🔵 Manchester City reach their first ever Champions League final!

👏 @ManCity become 42nd club to reach the European Cup showpiece

⚽️ Mahrez strikes in either half for hosts



🤔 Who impressed you most?#UCL