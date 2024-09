Manchester City vence al Watford pero surgen dudas para el futuro

El Manchester City consiguió una victoria convincente sobre el Watford, pero la ausencia de Rodri, debido a una lesión de rodilla, dejó interrogantes sobre cómo Pep Guardiola manejará la situación a largo plazo.

En esta ocasión, el joven Nico O'Reilly, de 19 años, ocupó el rol del mediocampista español en su primera titularidad competitiva, mostrando una actuación sólida pero lejos de ser definitiva.

FULL-TIME | Into the next round of the @Carabao_Cup 💪



🩵 2-1 🐝 #ManCity | @okx pic.twitter.com/ecXNtgaai8