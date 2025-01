Manchester City vs West Ham: Horario y dónde ver el partido

La Jornada 20 de la Premier League trae consigo un emocionante encuentro entre Manchester City y West Ham, un duelo clave para ambos equipos en el arranque de 2025.

El partido se disputará en el Etihad Stadium, con capacidad para 53,400 espectadores, el próximo sábado 4 de enero a las 09:00 horas (tiempo del Centro de México).

Manchester City will take on West Ham on Saturday, January 4, 2025 at Etihad Stadium as part of Regular Season in the Premier League. The game will not be shown on live TV. #MCIWHU pic.twitter.com/LgaVEJmN6c