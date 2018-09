"Brilla" Raúl Jimenez ante el cuadro del Manchester United

Agencia

INGLATERRA.- El Manchester United vio frenada su escalada en la Premier League, tras un inicio titubeante en agosto, con la visita del Wolverhampton a Old Trafford (1-1). Después de dos triunfos consecutivos, el equipo de Mourinho volvió a dejar escapar los tres puntos ante los de Nuno Espírito Santo, que siguen mostrando músculo en la élite inglesa y se mantienen en la zona media de la tabla, tras conseguir dos meritorios empates ante United y City.

El delantero mexicano Raúl Jiménez tuvo una destacada actuación, en donde realizó un par de disparos peligrosos que fueron atajados de buena manera por el arquero español David De Gea, además, Jiménez puso la asistencia para Moutinho, quien puso el tanto del empate para los Wolves. Jiménez jugó los 90 minutos.

La puesta en escena del Wolverhampton no pudo ser mejor. Sólo faltó un gol. Y el único motivo por el que no lo consiguieron estaba en la portería del Manchester United. David De Gea apareció dos veces de forma magistral para evitar que los visitantes se adelantaran en Old Trafford en el inicio del partido. Primero, en un disparo a la media vuelta de Raúl Jiménez al que respondió con los pies. Después, con una monumental parada tras un cabezazo de Boly.

Al otro lado del campo, sin embargo, los de Mourinho sí acertaron. Pogba cedió con maestría un balón a Fred y éste disparó desde la frontal para hacer el 1-0 marcando su primer gol con la camiseta de los Diablos Rojos. Los dos, junto con Fellaini, formaron el centro del campo del Manchester United y dejaron las tareas ofensivas para Lukaku, Alexis y Lingard, indica el portal de noticias Marca.

Antes del descanso, Rui Patricio tuvo que entrar en acción para evitar que el resultado fuera mayor. Una falta de Fred que iba con dirección a la escuadra fue despejada por el portugués.

Hélder Costa fue uno de los principales focos de peligro del Wolves. El habilidoso extremo fabricó la jugada más clara del primer tiempo y volvió a surgir tras volver de vestuarios. Tras una pérdida de Pogba en el centro del campo, Costa encaró a Shaw, puso un pase al área y finalmente el balón cayó a la zurda de Mourinho, que lo puso en la escuadra sin que De Gea tuviera tiempo a reaccionar. Un 1-1 a falta de más de media hora.

Comenzó el carrusel de cambios y el Manchester United apretó por la victoria. Martial entró por la banda izquierda, Mata y Andreas Pereira hicieron lo mismo por dentro. Fellaini fue una amenaza en cada balón aéreo, pero Lukaku falló la ocasión más peligrosa del tramo final. De hecho, Adama Traoré estuvo a punto de darle la victoria a los Wolves en el descuento pero De Gea reaccionó rápido al primer palo para despejar.