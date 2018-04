¿Manu Ginóbili ya está pensando en el retiro?

Agencia

Ciudad de México.- Manu Ginóbili pudo haber jugado anoche su último partido como profesional, luego de que Golden State Warriors venciera a San Antonio Spurs. Sin embargo, para poder saber su decisión, habrá qué esperar un tiempo largo. Al menos, "dos o tres meses", según reconoció el bahiense.

"He estado contemplando el retiro por siempre", bromeó Ginóbili después del partido. "Nada ha cambiado. Simplemente no sé. Dejaré pasar uno o dos meses para ver cómo me siento. No soy el tipo de persona que toma decisiones a la ligera cuando estoy molesto, lastimado o lo que sea", agregó. "Veré cuando esté más tranquilo, cómo me siento y en dónde estamos", informa el portal La Nación.

Pero incluso, si el de ayer fue el último partido, Manu puede retirarse con la tranquilidad del deber cumplido. A los 40 años, y cuando todos pensaban que apenas aportaría unos minutos, el campeón olímpico en Atenas 2004 se convirtió en uno de los jugadores más importante de los Spurs en la temporada, a fuerza de buenas actuaciones, jugadas memorables y un empuje asombroso.

Sus estadísticas también resaltan en un equipo que, más allá de la gran temporada individual de LaMarcus Aldridge, no tuvo grandes estrellas. En la serie regular, el bahiense promedió 8.9 puntos (el sexto goleador del equipo, en promedio), 2.5 asistencias y 2.2 rebotes en 65 partidos. En playoffs, donde también fue gran protagonista, el número 20 registró 9 puntos, 3.2 asistencias y 3 rebotes en cinco juegos.

Pero, sin dudas, lo mejor de Manu estuvo en sus brillantes apariciones en los momentos justos.