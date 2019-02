Diego Armando Maradona actual DT de los Dorados de Sinaloa quien acaba de llevar a su equipo a la clasificación de los octavos de final de la Copa Mx comento que su plantel es el mejor que ha dirigido en su carrera por encima de la selección argentina.

"Sin duda, estoy muy contento por el rendimiento de mis jugadores, todos se mataron en cancha, te puedo decir que tengo un plantel mejor que el de cualquier otro equipo al que haya ido, fíjate que aun mejor que el de la selección de Argentina", comentó Diego"

El equipo de Maradona, que venía de sufrir la peor goleada desde que está en México, se cruzará a partido único con Atlas como local y si gana ese partido se jugará el paso a las semifinales ante el triunfador del Pumas-Zacatepec.

"Acá [en mi equipo] no hay diferencia entre edades o si quién juega Liga o Copa, es la competencia linda que he logrado en el plantel, la derrota ante Atlante ya la superamos, lo demostramos hoy en la cancha, aquí no hay suplentes o titulares, ya que cada uno jugó hoy de maravilla", agregó el 10.

Información: Marca