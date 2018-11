Abren investigación contra Maradona por criticar arbitraje

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Disciplinaria informó que se abrió una investigación contra el director técnico de Dorados, Diego Armando Maradona, por las declaraciones que realizó al finalizar el partido de la Jornada 15 en el Ascenso MX.

La solicitud fue enviada por la Comisión de Árbitros, ya que no fueron bien vistos los comentarios que hizo el campeón mundialista, quien arremetió contra el silbante.

El entrenador argentino criticó severamente en rueda de prensa el trabajo arbitral de Alan Martínez y de la Comisión de Árbitros del Ascenso luego del empate de su equipo.

“Que me gane el árbitro no me gusta, que me ganen en la cancha. Ya lo dije: 'siguen sin encontrar el libro'; hay cosas del reglamento que no las saben, no es lo mismo el reglamento del béisbol que el del futbol. Lo que hizo este árbitro no es de una buena persona. En el vestuario solo se hablaba de la impotencia con él", fueron las declaraciones del 'Pelusa'.

Diego Maradona también hizo un llamado a la Comisión de Árbitros para que revisen el trabajo del juez central, pues a su parecer todo lo que marcó fue contra el 'Gran Pez'.

"Nos amonestó a todos los jugadores nuestros que pasaban al lado. No quiero hablar mucho de él... No quiero remontarme a tiempos de Codesal, porque si sigo hablando, diría barbaridades. Que vean el partido las autoridades y aceptaría mi error, pero el equivocado esta vez fue el árbitro, que estuvo en contra de Dorados", finalizó.

El cuadro de Diego Maradona jugará de local mañana el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla contra Mineros, por lo que se espera que "El Pelusa" reciba una sanción para mañana o el sábado, día cuando se realizará el partido de vuelta en Zacatecas.

(Con información de Milenio e Infobae)