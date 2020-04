Maria Sharapova comparte su número de teléfono a sus fans

México.- La rusa Maria Sharapova puso en marcha una peculiar forma para estar conectada con sus seguidores y ha facilitado un número de teléfono para intercambiar mensajes de texto con ellos, prometiendo contestar a todos durante la cuarentena por el coronavirus.

En su Instagram, Sharapova, de 32 años que anunció su retirada del tenis el pasado 26 de febrero, anima a sus seguidores a hacerlo.

La ex tenista ha recibido en tan sólo 40 horas 2.2 millones de mensajes.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS