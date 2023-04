Márquez habla de ‘El Canelo’; ‘Si tiene miedo, no siga en el boxeo’

El "Dinamita", Juan Manuel Márquez, leyenda del boxeo mexicano quien ahora está en la etapa de promotor de boxeo, criticó que Saúl Álvarez no le dé el chance al de sangre mexicana David Benavidez, quien es el retador número uno por el CMB.

Márquez estuvo en el Martes de Café organizado por el Consejo Mundial de Boxeo, donde también el ex monarca Humberto "Chiquita" González dijo que siempre enfrentó a cualquier rival.

El "Canelo" volverá al ring el 6 de mayo en Guadalajara ante John Ryder, y planea pedir la revancha a Dmitry Bivol en septiembre. Benavidez es el monarca interino Supermediano del CMB, mientas que "Canelo" tiene además del cetro de ese organismo en esa división los de AMB, FIB y OMB, a lo que Saúl dijo hace unos días que no tenía en mente pelear de inmediato con David.

Juan Manuel dijo que "Canelo" debería demostrar que Benavidez no es un contrincante de nivel.

"Si Benavidez no ha peleado con ninguno, es mi punto de vista, como campeón yo le demostraría, si no ha tenido rivales como los que yo he tenido, que va a ser una pelea fácil", comentó. Para mí, pues les demuestro que es un rival que no está a mi nivel

“David es el retador número uno, aquí nada pasa por arte de magia, creo que el organismo ve y clasifica a quien tenga que clasificar y es el número uno, ha ganado y ha escalado en las clasificaciones", agregó Márquez.