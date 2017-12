Más mexicanos serán el refuerzo del América para Clausura 2018

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Más que bajas, el equipo el América buscará incrementar su plantel con elementos mexicanos para el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, señaló el técnico Miguel Herrera, quien advirtió que necesita gente convencida de estar en esta escuadra.

De acuerdo con Notimex, declaró “estamos conscientes, todos, que tenemos que sumarle gente a este equipo; tenemos que sumar mexicanos porque nuestra base de mexicanos no es muy basta y ahí empezar a generar la competencia deportiva”.

Entrevistado a su salida de las instalaciones de Coapa, señaló que no habrá muchos jugadores que salgan del equipo, ya que lo que buscarán “es sumarle al equipo, no restarle. El jugador es de esa calidad, Darwin (Quintero) tuvo un muy buen torneo, el equipo completo no tuvo una buena liguilla, Darwin tuvo un muy buen torneo”.

“Necesitamos a alguien que le compita a Darwin porque es el único jugador que de repente desequilibra, pues necesitamos más gente que desequilibre para tener mucha mayor competencia. Obviamente necesitamos goles y trataremos de traer a gente que haga gol”, apuntó.

Respecto del tema del defensa paraguayo Miguel Samudio, quien ya terminó contrato con Águilas, destacó que es un tema que se analiza porque se quiere reducir el número de foráneos, para no tener que enviar a algunos a la tribuna.

“De Miguel se vence su contrato, es de lo que estamos hablando con la gente, la necesidad de también no tener tantos extranjeros para no matarnos en la cabeza, los que se queden van a ser puntuales”, externó.

Explicó, sin embargo, que los que se mantengan en la plantilla deben estar completamente convencidos de que van a defender estos colores hasta el último momento.

“Sí hay alguno que no quiera seguir en el equipo lo manifestará porque aquí nadie se va a quedar con la idea de que se tiene que quedar a fuerzas porque tiene contrato, necesitamos gente que esté comprometida a lo que buscamos. Todavía no se da de baja a nadie ni se ha hablado con nadie”, estableció.

Respecto del balance final que hace del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, en el que quedó eliminado en semifinales, el “Piojo” destacó que en la fase regular fue positivo, pero sin que se mantuviera en la liguilla.

“Se hizo un torneo de liga muy bueno en el que haces 30 puntos con un equipo no muy vasto y una liguilla muy mala, no puedes tener cuatro partidos sin hacer gol y aspirar a más”, sentenció.

Los jugadores del cuadro “azulcrema” iniciaron su período vacacional y deberán reportar el 15 de diciembre para los exámenes médicos de rigor, en tanto el 18 comenzarán la pretemporada en Querétaro.