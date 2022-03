¿Regresará a Chivas? Matías Almeyda confiesa su situación con la Liga MX

Ya es común que el nombre de Matías Almeyda suene en la Liga MX cada que hay algún despido en un club importante o cuando hay crisis en Chivas, y en el Clausura 2022 el argentino volvió a ser nombrado para llegar al banquillo de diferentes equipos que no tienen entrenador en este momento.

El actual técnico del San José Earthquakes manifestó en conferencia de prensa que ya está acostumbrado a que sea relacionado como una opción para llegar a la Liga MX o incluso a la Selección Mexicana, pero también está consciente que puede que usen su nombre para otras intenciones.

"No sé si está hecho a propósito que siga mi nombre para no ser llamado, o por ahí hay mucha gente que me quiere y quiere de vuelta en el futbol mexicano. Cuando fue lo de la Selección pasó eso, estaba mi nombre por todos lados y cualquiera que está en el mundo del futbol puede decir que el que se está vendiendo soy yo y yo no me vendo", manifestó el ex de Chivas.