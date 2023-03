Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez destacan en prácticas de GP Arabia

Max Verstappen, quien retrasó su llegada a este país por problemas estomacales por una infección en el estómago, voló en la primera práctica libre del Gran Premio de Arabia Saudita, donde el mexicano, con todo y algunos problemas que tuvo, acabó segundo a solo 0.483 de su compañero de Red Bull.

El neerlandés detuvo el cronómetro en 1:29.662, y en tres horas más se realizará la segunda práctica del fin de semana.

El tercer mejor registro de la P1 fue Fernando Alonso, de Aston Martin, quien se ubicó a 0.698 de Max. Antes de conseguir su mejor vuelta, el tapatío Pérez reportó algunos problemas en el bólido.

Parece que no fue nada de cuidado, pues Checo minutos después fue cuando logró superar a Alonso y meterse en el segundo sitio.

Los tres pilotos que tuvieron los mejores registros de la P1 fueron los que subieron al podio en la primer carrera del serial este año, en Bahréin, donde Max quedó primero, Checo segundo y el español Alonso en tercero.

Igualmente, se dio a conocer que Checo cambió para este Gran Premio la caja de cambios, la unidad de almacenamiento de energía y batería.

FP1 ✅ positive start as the Bulls get up and running in Jeddah #SaudiArabianGP pic.twitter.com/gcLAn5IIs3