Max Verstappen responde brevemente en protesta por castigo de la FIA

El campeón de Fórmula Uno, Max Verstappen, se presentó en la conferencia de prensa del sábado tras calificar en segundo lugar para el Gran Premio de Singapur. Sin embargo, su actitud fue notablemente reservada, usando respuestas breves en aparente protesta por el castigo impuesto por la FIA por sus comentarios groseros en una conferencia anterior.

La FIA ordenó a Verstappen realizar “trabajo de interés público” debido a sus expresiones inapropiadas al describir su auto, lo que ha desatado un nuevo desacuerdo entre los pilotos y el organismo regulador.

Banco todo lo que hizo Max acá. Ayer lo multaron por decir "The car is fucked" así que ahora se limita a si, no y tal vez. Además, le aclara al periodista que no es contra el para no cargarle responsabilidad sobre su trabajo. La FIA se equivoca en esta. pic.twitter.com/H7kQMOnYPS